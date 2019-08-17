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اقتصاد

البنك الدولي يكشف فوائد محددات الجدوى الاقتصادية من الخدمات المصرفية للنساء

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:58 م
البنك الدولي
البنك الدولي
محمد يحيي
أكدت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن هناك عدة عوامل تساهم في إثبات الجدوي الاقتصادية لتيسير الخدمات المصرفية للنساء، وعلي رأسها نمو الحصة السوقية وتنويع مصادر الدخل في بيئة تنافسية لمشروعات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واضافت المؤسسة في دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة، أن رفع نسب البيع المتبادل بين المشروعات هو أحد الخدمات المصرفية المقدمة للنساء والتي ستؤدي إلي زيادة توليد الرسوم والولاء للبنك أو مقدم الخدمة المختار، وتعزيز الميل نحو الادخار بين النساء، وزيادة الوعي بالمخاطر مقارنة بالرجال، مشيرا إلي أن ربط محفظة الأسرة بعمليات من النساء يحيل عملاء الي البنك من بينهم أفراد الأسرة اكثر مما يفعله العملاء من الذكور.

وأكدت الدراسة أن النساء تشترى في المتوسط منتجات اكثر من الرجال بنسبة ٢١٪ للعميل الواحد، ويصف البنك عملاء البنوك من النساء بالمخلصات مؤكدا أن المرأة عندما تشعر بالرضا عن تجربة مصرفية تعلم ٩ أشخاص آخرين عن البنك.

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