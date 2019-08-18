أهالي بسنديلة والوساطة ببلقاس: بنشوف المياه في الحلم.. صور

استغاث المواطن ياسر إبراهيم أبو الفرح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم انتظام مياه الشرب وانقطاع المياه منذ فترة عن قرية بسنديلة وقرية الوساطة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
وقال فى رسالته : نعانى من انقطاع مياه الشرب واستغثنا بجميع المسئولين بمجلس قروى الزهراء ومجلس مدينة بلقاس، ولا حياة لمن تنادى، فأرجو من حضراتكم التدخل السريع لحل الأزمة".
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360