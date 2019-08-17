اقتحمت مقبرة ونهشت جسدا.. ضرب دبة بالرصاص خطفت جثة رجل والتهمتها..صور

قتلت دبة مفترسة بالرصاص في روسيا بعد أن حفرت قبرًا وسلبت جثة رجل دفن مؤخرًا واكلت جسده.



وبحسب صحيفة "ميرور"، اقتحمت الدبة مكان التابوت وهربت بجثة الرجل المتوفى في مقبرة بمنطقة كومسومولسك أون أمور الروسية.



ويعتقد أن الدبة المفترسة التهمت بقايا جسد الرجل الميت.



وفي وقت لاحق عادت الدبة إلى المقابر، في محاولة لنبش أخرى.



فيما تم اطلق الرصاص على الدبة حتى أرديت قتيلة، في حين لم يتم العثور على أي أثر لبقايا جثة الرجل.