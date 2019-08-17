ملخص وهدف مباراة الأهلى وبيراميدز في كأس مصر .. فيديو

أطاح فريق بيراميدز منافسه الأهلي من كاس مصر بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر .



وتأهل بيراميدز الي دور الـ8 لمواجهة حرس الحدود .



الشوط الاول :



وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي وسط ملعب بيراميدز وتمكن على الاستحواذ عليه .



واعتمد الاهلي بالهجوم المتواصل على مرمى بيراميدز خاصة عن طريق رمضان صبحي وعلي معلول بالجبهة اليسرى .



وهدد عبدالله السعيد مرمى الاهلي بتسديدة من كرة ثابتة تمر أعلى الحائط البشري على يمين محمد الشناوي إلى خارج الملعب .



ووقعت دربكة في منطقة جزاء بيراميدز والكرة كادت ان تسقط من يد احمد الشناوي الذي أمسك بالكرة مرتين من أمام أزارو فى الدقيقة 15 .



ونفذ لاعبو بيراميدز كرة طويلة خلف دفاعات الاهلي حاول الدفاع تشتييتها تصطدم بجسد أحمد علي ثم تصل لتراوري ليسددها بيمناه أرضية قوية تخرج على يمين الشناوي إلى خارج الملعب.



وجاءت فرصة للأهلي عن طريق رمضان صبحي من توغل وسدد كرة قوية لكن أحمد الشناوي يتصدى لها ببراعة وينقذ مرماه من فرصة هدف أول للأهلي.



فرصة لا تضيع بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة لـ أزارو قبل ان تصل للشناوي لكن سددها أزارو تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى بيراميدز إلى خارج الملعب لتضيع فرصة محققة للأهلي .



وأنقذ محمد الشناوي مرماه من تسديدة قوية من عبدالله السعيد بعد تنفيذ كرة ثابتة قبل منطقة الجزاء فى الدقيقة 44 لتتحول لضربة ركنية .







الشوط الثاني :



وبدء الاهلي بضغط مبكر فى بداية الشوط الثاني للاستحواذ علي وسط ملعب بيراميدز .



وسدد وليد أزارو كرة غربية من الجانب الايمن بعد تلقيه تمريرة رائعه من حسين الشحات فى الدقيقة 54 .



وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 55 عن طريق تراوري بعد تلقيه تمريرة رائعه من عبده لاومالا داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة فتسكن شباك محمد الشناوي .



واعتمد لاعبو بيراميدز بعد تسجيل الهدف على الكرات الطويلة خلف دفاعات الاهلي مستغلا تحركات احمد علي وتراوري.



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لأيمن أشرف بعد حصوله على بطاقتين صفراء والأخيرة كانت بسبب تدخله على تراوري لاعب بيراميدز



واهدر بيراميدز الهدف الثاني بعد عرضية من لومالا عبدو تمر من أمام لاعبي بيراميدز ويفشل أحمد علي في متابعتها داخل شباك الاهلي.



ونفذ الاهلي ركلة ركنية ليقفز أزارو علي أثرها ويسددها برأسية لكن المهدي سليمان يتصدى لها ويخرجها بأطراف اصابعه إلى خارج الملعب لينقذ مرماه من هدف التعادل للأهلي.



فرصة ضائعة مرة أخري من بيرامديز بعد عرضية من عمر جابر وراسية من احمد علي تصدى لها الشناوي ثم تابعها عمر جابر بتسديدة قوية خرجت أعلى المرمى إلى خارج الملعب.



نفذ افشة ركنية داخل منطقة الجزاء ويقابلها أزارو براسه لكنها لم تكن قوية لكي تمر إلى داخل الشباك وتصدى لها المهدي سليمان بصورة رائعة ثم شتتها دفاع بيراميدز .