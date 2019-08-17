الإسكان: أرباح المدن الجديدة تنفق على وحدات الإسكان المتوسط

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، إن أسعار العقارات والشقق السكنية في الشقق السكنية مرتبطة بشكل وثيق بالخدمات والمرافق، فضلا عن تكلفة البناء، منوها إلي أنهم يطرحون أسعار متفاوتة في العقارات والشقق، حيث يقدمون شقق الإسكان المتوسط والسياحي.



وتابع، "عباس" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن هامش الربح الخاص بالمدن الجديدة المتميزة ينفق علي وحدات الإسكان المتوسط، حيث تباع بأسعار زهيدة و مدعومة من الدولة.



وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أنهم يطرحون كافة المساحات وانواع الشقق والوحدات العقارية، حتي تتناسب مع متطلبات السوق لافتا، إلى ان تلك المدن والمناطق الجديدة تعمل بشكل كبير علي تثبيت سعر السوق العقاري في مصر.