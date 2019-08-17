ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر سيتي

انتهت مباريات السبت من الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بنتائج مثيرة ، كان أبرزها فوز ليفربول على ساوثهامبتون 2-1، سجل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو هدفين رائعين ليقودا ليفربول للفوز.



فيما فشل مانشستر سيتي في تحقيق الـ 3 نقاط بعد تعادله المثير مع توتنهام على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-2 .



ويملك ليفربول ست نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالاتي بعد نهاية مباريات السبت:



