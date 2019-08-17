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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر سيتي

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:44 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت مباريات السبت من الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بنتائج مثيرة ، كان أبرزها فوز ليفربول على ساوثهامبتون 2-1، سجل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو هدفين رائعين ليقودا ليفربول للفوز.

فيما فشل مانشستر سيتي في تحقيق الـ 3 نقاط بعد تعادله المثير مع توتنهام على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-2 .

ويملك ليفربول ست نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالاتي بعد نهاية مباريات السبت:

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر سيتي

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