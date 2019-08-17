عودة رئيس بعثة الحج الرسمية من الاراضي المقدسة

عاد وزير الموارد المائية والري رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم السبت إلي القاهرة بعد أداء مناسك الحج.



وقام وزير الري خلال أيام الحج بتفقد الحجاج المصريين وأماكن إقامتهم والاطمئنان عليهم وعلي توفر كافة الخدمات لهم ومتابعة غرفة العمليات التي تتابع بعثات الحج المصرية بالأراضي المقدسة والذين وصل عددهم إلي حوالي 80 ألف حاج.

