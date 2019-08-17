ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة رئيس بعثة الحج الرسمية من الاراضي المقدسة

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:47 م
عودة الحجاج لأرض
عودة الحجاج لأرض الوطن
أ ش أ
عاد وزير الموارد المائية والري رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم السبت إلي القاهرة بعد أداء مناسك الحج.

وقام وزير الري خلال أيام الحج بتفقد الحجاج المصريين وأماكن إقامتهم والاطمئنان عليهم وعلي توفر كافة الخدمات لهم ومتابعة غرفة العمليات التي تتابع بعثات الحج المصرية بالأراضي المقدسة والذين وصل عددهم إلي حوالي 80 ألف حاج.

ترشيحاتنا

بعد ذبحه ابنتيه.. ننشر صور المتهم والقتيلتين في جريمة الحوامدية

القصة الكاملة لـ خناقة صاحب مطعم عروس دمشق مع سيدة مسنة.. والسوريون: دي مشكلة فردية

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

بعد قرار نقله.. تعرف على ضريح سيدي أبو الإخلاص بالإسكندرية..صور

شاهد.. وصلة غزل من أحمد الفيشاوي لـ زوجته على الطائرة عقب الحكم بحبسه

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها

بعد ذبحه ابنتيه.. ننشر صور المتهم والقتيلتين في جريمة الحوامدية

الانقاذ قادم.. تعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الاهلى أمام بيراميدز وخروجه من كأس مصر

يا الدفع يا السجن .. حبس الفنان احمد الفيشاوى شهرًا بسبب نفقة ابنته لينا

تزوج 11 مرة.. قاتل ابنتيه بالحوامدية: ذبحتهما بسبب مكالمة جنسية

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

اتجاه في الاهلي للاطاحة بـ لاسارتي .. ورامون دياز البديل

الزملكاوية فرحانين وأنا تعبان .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الاهلي من كأس مصر..فيديو

بالتخصص.. تركي ال الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى

السيسي : تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس ويحي زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية للقناة

كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب