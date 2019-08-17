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خبير: مشروع الصوب الزراعية يخدم ثلث سكان مصر .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:50 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة بجامعة السادات، أن مشروع الصوب الزراعية سيخدم ثلث سكان مصر، لافتَا إلى أن هذا المشروع سيوفر وظائف خضراء، وهذا أمر هام للغاية.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مصر تستورد 485 ألف طن من التقاوي بقيمة 2.4 مليار دولار، لافتَا إلى أن الدولة عملت على إنتاج تقاوي البطاطس محليًا، وهذا سيحدث طفرة في زراعة البطاطس بمصر.

ونوه إلى أن مصر ستنتج 60% من تقاوي الخضر والفاكهة خلال عام 2020، وهذا لأول مرة يحدث، موجهًا التحية للقوات المسلحة على دورها في التنمية الزراعية، معقبًا: "القوات المسلحة اللي عملته، متعملوش وزارة الزراعة في 100 سنة".

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