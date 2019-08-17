ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد إقصاء الاهلي من بطولة كأس مصر

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:56 م
ديسابر
ديسابر
أحمد هاني
أعرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "برج العرب".

وقال ديسابر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى: "بيراميدز لم يكن موفقا فى أول 15 دقيقة، واحتجنا لشوط كامل حتى ندخل فى أجواء المباراة أمام الأهلى، خاصة وإننا كنا في فترة الإعداد ".

وتابع: "علي معلول كان أخطر لاعب فى الأهلى لذلك كلفت عبد الله لومالا بالضغط عليه طوال المباراة".

واختتم ديسابر حديثه : "سعيد بتحقيق الفوز على الأهلى واقصائه من بطولة كأس مصر، خاصة بالخطة والإستراتيجية التي وضعتها ونجح اللاعبون فى تنفيذها لذلك حققنا المطلوب من اللقاء وهو الفوز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب بيراميدز الجديد: مستعدون لمواجهة الأهلي في كأس مصر..فيديو

تعليق سيباستيان ديسابر على اول فوز افريقي لـ بيراميدز

ديسابر يستفز الأهلى بتصريح مثير قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى فى كأس مصر

15 دقيقة .. الأهلي الأخطر بـ رمضان ومعلول .. وتسديدة وحيدة لـ بيراميدز ..فيديو

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر سيتي

حققنا الدوري.. تعليق غريب لـ لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز وتوديع الكاس

كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019.. رسميا.. المانيا تواجه مصر في النهائي

لأول مرة في التاريخ .. منتخب اليد يتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

طريق الموت.. أحمد موسى يناشد الرئيس إلقاء نظرة على طريق الساحل الشمالي .. فيديو

سجل يا تاريخ .. فوز بيراميدز أصبح نقطة سوداء في تاريخ النادي الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب