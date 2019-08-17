أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد إقصاء الاهلي من بطولة كأس مصر

أعرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "برج العرب".



وقال ديسابر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى: "بيراميدز لم يكن موفقا فى أول 15 دقيقة، واحتجنا لشوط كامل حتى ندخل فى أجواء المباراة أمام الأهلى، خاصة وإننا كنا في فترة الإعداد ".



وتابع: "علي معلول كان أخطر لاعب فى الأهلى لذلك كلفت عبد الله لومالا بالضغط عليه طوال المباراة".



واختتم ديسابر حديثه : "سعيد بتحقيق الفوز على الأهلى واقصائه من بطولة كأس مصر، خاصة بالخطة والإستراتيجية التي وضعتها ونجح اللاعبون فى تنفيذها لذلك حققنا المطلوب من اللقاء وهو الفوز".