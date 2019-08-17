خبير: الصوب الزراعية طفرة لم تشهدها مصر منذ 50 عامًا .. فيديو





لافتًا إلى أن الهدف من مشروع الصوب الزراعية ضبط آليات السوق.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"،: "أسعار الخضار في مصر في بعض الأحيان تفوق الأسعار في أوروبا، مع قلة الجودة".



وأشا إلى أن الصوب الزراعية ستوفر للمواطن المصري الفقير منتجات زراعية طبيعية بمواصفات دولية.

أكد الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة بجامعة السادات، أن الطفرة الزراعية التي تشهدها مصر الآن لم تحدث منذ 50 عامًا.