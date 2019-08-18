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اليوم .. السيسي يشهد حفل عيد العلم ويكرم العلماء

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:58 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
محمد عبد المنعم
يشهد اليوم الأحد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمركز المنارة الدولي احتفال مصر بعيد العلم الذي سيقام تحت رعاية وفى حضور الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة.

وسيكرم الرئيس السيسي عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر.

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