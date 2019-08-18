القابضة للصناعات المعدنية: افتتاح وحدة لتكسير وغربلة الفيروسيلكون بتكلفة 15 مليون جنيه

أعلن الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن افتتاح وحدة جديدة لتكسير وغربلة الفيروسيلكون بشركة السبائك الحديدية بمدينة إدفو بأسوان، بتكلفة قدرها نحو 15 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات له، أن الوحدة تعمل بطاقة 200 طن/ساعة لفرز خمسة أحجام من الفيروسيلكون صعودًا من 100 طن/ساعة وفرز (3) أحجام فقط كانت تنتجهم وحدة التكسير المتوقفة، موضحا أنها توفر 4 ملايين جنيه سنويا من تكلفة العمالة.



وأوضح نافع أن هناك اجراءات لرفع كفاءة الموظفين لدي الشركة من خلال تطوير مركز التدريب بما يساهم في يساهم بدور حيوي فى بلورة جانب من المسئولية المجتمعية للشركة فى محيطها الإقليمي.