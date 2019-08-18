شرطة التموين .. ضبط مسئولين وأصحاب مخابز خلال حملات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط (547) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك محل "غير مرخص" لتجارة الخردوات ، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمى .. وتم ضبط (8600) ثمانية آلاف وستمائة عبوة سجائر، مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مسئول مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة (محافظة البحر الأحمر) لحيازته (5.680) خمسة أطنان وستمائة وثمانون كيلو جرام "مسلى، شيكولاتة" بدون مستندات تدل على مصدرها وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى.



فيما تم ضبط مسئول مخزن مواد غذائية بدائرة مركز شرطة طما (محافظة سوهاج) لحيازته (39384) تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون عبوة "سلع غذائية" بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

