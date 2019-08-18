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شاهد .. عامل يفتح طفاية حريق في وجه رجل داخل بنزينة لإشعاله سيجارة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:06 ص
صدى البلد
أحمد شريف
فتح عامل بنزين طفاية الحريق في وجه قائد دراجة نارية لإشعاله سيجارة داخل محطة.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير لايف ليك ، عامل محطة وقود يفتح طفاية حريق في وجه أحد الزبائن بعد إشعاله سيجارة دون اكتراث داخل البنزين.

وبحسب الموقع صور الفيديو من قبل أحد كاميرات المراقبة ببنزينة بأحد المدن الصينية الشهيرة.

وأثار الفيديو سخرية رواد التواصل، لردة فعل العامل تجاه قائد الدراجة النارية الذي غرق وجه بمواد طفاية الحريق.

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