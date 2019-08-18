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حوادث

الداخلية بالمرصاد للمخالفين.. النقل تشن حملات بالمترو والسكة الحديد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال ادارة شرطة النقل والمواصلات وشرطة التموين.


وقامت ادارة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (1361) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

فيما أسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة و جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (547) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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