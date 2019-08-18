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حوادث

حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:01 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة ، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3845) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (76) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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