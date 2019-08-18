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حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح نارى و113 قضية مخدرات

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:33 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(5) بنادق آلية، و (2)بندقية رصاص، و بندقية خرطوش، و (6) طبنجات، و (26) فرد محلى، و (85) طلقة مختلفة الأعيرة، و (7) خزينة متنوعة، و (223) قطعة سلاح أبيض.


و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (37545) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(116) حكم جناية، و (9250) حكم حبس جزئى، و (1638) حكم حبس مستأنف، و (21060) حكم غرامة، و (5481) حكم مخالفة.


و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (114) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,350 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,706 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (669 جرام )، و كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 250 جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 150 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 85 جرام)،و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 907 جرام)، و عدد (1829) قرص مخدر .


و فى مجال ضبط المطلوبين والمراقبين الهاربين: ضبط (31) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (232) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (88) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (6) منهم .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (20848) مخالفة مرورية متنوعة، (268) مخالفة مرافق متنوعة ، (56) قضية بيئة.

و فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (22) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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