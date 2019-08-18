ضبط 40 قطعة سلاح نارى و113 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(5) بنادق آلية، و (2)بندقية رصاص، و بندقية خرطوش، و (6) طبنجات، و (26) فرد محلى، و (85) طلقة مختلفة الأعيرة، و (7) خزينة متنوعة، و (223) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (37545) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(116) حكم جناية، و (9250) حكم حبس جزئى، و (1638) حكم حبس مستأنف، و (21060) حكم غرامة، و (5481) حكم مخالفة.





و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (114) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,350 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,706 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (669 جرام )، و كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 250 جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 150 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 85 جرام)،و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 907 جرام)، و عدد (1829) قرص مخدر .





و فى مجال ضبط المطلوبين والمراقبين الهاربين: ضبط (31) متهم.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (232) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال فحص السائقين: فحص (88) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (6) منهم .



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (20848) مخالفة مرورية متنوعة، (268) مخالفة مرافق متنوعة ، (56) قضية بيئة.



و فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (22) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

