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حوادث

ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:33 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 4403 مخالفة مرورية متنوعة .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط (4403) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:
(2000) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (171) مخالفة السير بدون تراخيص، و(22) دراجة نارية مخالفة، و (19) مخالفة "وقوف عشوائى" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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