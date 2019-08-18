ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 4403 مخالفة مرورية متنوعة .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط (4403) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:

(2000) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (171) مخالفة السير بدون تراخيص، و(22) دراجة نارية مخالفة، و (19) مخالفة "وقوف عشوائى" .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

