دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح

كرمت ادارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية برئاسه الفنان احمد عبد العزيز وزيره الثقافه ايناس عبد الدايم عشر عدد من المبدعين الكبار في غنون المسرح المختلفة وذلك في الافتتاح الذي يقام الان داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .



وتم خلال الاحتفال تكريم كل من الفنان الكبير يوسف شعبان والكاتب الكبير يسري الجندي والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي والفنان لطفي لبيب والمخرج محسن حلمي والفنانة سوسن بدر والمطرب علي الحجار ودكتور عبدربه عبدربه أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنان توفيق عبد الحميد والفنانة هالة فاخر والكاتب المسرحي والروائي الفنان السيد حافظ.



وأختتم حفل الافتتاح بصورة تذكارية تجمع كل الفنانين المكرمين مع وزيرة الثقافة ورئيس ومدير المهرجان.

