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حوادث

اليوم.. قضية نفقة توأم أحمد عز وزينة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:01 ص
احمد عز وزينة
احمد عز وزينة
عمرو خليفة - رامي المهدي
تستكمل اليوم محكمة استئناف أسرة القاهرة، نظر الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز التي تطالب فيها بزيادة مبلغ التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز.

كانت قدمت المدعية، مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث إنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة والتي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريًا.

حكمت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأمها.

قدمت بعدها المدعية طعنًا بالاستئناف على الحكم الصادر لأن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع ثراء مطلقها.

وقدم المدعي عليه استئنافا على الحكم وطالب بتخفيض مبلغ النفقة وحددت المحكمة جلسة 18 من يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.

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