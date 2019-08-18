المحاكمات فى يوم.. يا الدفع يا السجن .. حبس الفنان احمد الفيشاوى شهرًا بسبب نفقة ابنته لينا.. إعدام عصابة الدكش .. وبراءة 3 من عناصر ألتراس أهلاوي

تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس للغد

ضابط في محاكمة لاعب أسوان : البلجيكي الفجيجي أحضر طائرة لتصوير العمليات في سيناء

قتلوا ضابط شرطة و3 مخبرين.. إعدام الدكش وعصابته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوي".تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة غدا الأحد.عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشادكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.وتواصل الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الاستماع لشهادة مجري التحريات في محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.وقال الشاهد، مجري التحريات "ضابط بقطاع الامن الوطني"، ان الاجهزة قامت برصد المتهم الهارب زهيري أحمد الفجيجي "بلجيكي من أصل مغربي" وهو المسئول عن احضار طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا للتصوير.وتابع الشاهد ، ان الطائرة ادخلها التنظيم لاستخدامها في شمال سيناء لرصد المنشآت الأمنية وتصوير عمليات التنفيذ وبالفعل احضرها المذكور وقام بتسليمها للمتهم احمد ابو سريع ومنها للمتهم أحمد هندي الذي قام بتسليمها للمتهم احمد الجيزاوي ومنها للمتهم محمد شويطر الذي ارسها الي عناصر التنظيم في شمال سيناء.وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.وفى سياق متصل عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان احمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة مما دفع والدتها الى اقامة دعوى امام المحكمة تقاضى فيها مطلقها احمد الفيشاوى.وقال شعبان سعيد محامى لينا ابنة احمد الفيشاوى انه اقام دعوى عن هند الحناوى مطلقة احمد الفيشاوى امام المحكمة يطالب فيه بدفع مبلغ 234 الف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع احمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.وأضاف سعيد فى تصريحات ان حكم حبس الفنان احمد الفيشاوى نهائى اما الدفع او الحبس.ويذكر أن لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى لم تستطع حضور جنازة جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بسبب دراستها فى لندن وتواجدها مع والدتها.يذكر ان الفنان احمد الفيشاوى والد لينا اقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.وقضت محكمة جنايات بنها بالتصديق على رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإعدام محمد حافظ أمين وشهرته الدكش، وزوج شقيقته علي. س. ر، وشهرته السمري، وعلاء. م، وشهرته توك توك، لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة و3 من أفراد المأمورية، وإصابة آخرين.حضر المتهمون وسط حراسه أمنية مشددة أشرف عليها العقيد حازم سعد رئيس مباحث محكمة بنها وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال، وزين العابدين عبد المنصف بدوي وخالد على إبراهيم علي بحضور إسلام أحمد هاشم، وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.كانت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة تستقل سيارة شرطة في مأمورية بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة وفوجئوا بالمتهمين يطلقون عليهم الرصاص من بنادق آلية ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد شرطة وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء استقلال افراد القوة سيارة والتوجه بها إلى احدى البؤر الإجرامية للقبض على مجموعة من الخارجين على القانون وبصحبتهم 3 مخبرين هم مفرح أحمد ومحمد يحيى ورضوان سيد شاهدهم الدكش وأعوانه.وبادر المتهمون بإطلاق الرصاص على الميكروباص فقام قائده بالعودة من الطريق فطارده المسجلون مستقلين الدراجات البخارية وأطلقوا الرصاص على مستقليه فلقي الضابط الأول والمخبرون الـ3 وأحد الأهالي الذي تواجد بالمصادفة مصرعهم وأصيب الضابط الثاني وثلاثة من الأهالي أوجدتهم الصدفة في موقع الحادث.وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم داخل أحد الأوكار بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر أحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.