الأوقاف تكشف سبب إطلاق قوافل دعوية إلى الساحل الشمالى

تحدث الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن أسباب إطلاق الوزارة قافلة دعوية لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين.



وأوضح طايع خلال تصريحات تلفزيونية، أن القوافل الهدف منها تغطية عجز الأئمة في المناطق الحدودية، وليس لها علاقة بالمصايف أو المنتجعات والشواطئ، مشيرا إلى أن هناك احتياج فعلي لمثل هذه القوافل، حيث يتم تسييرها طوال العام وليس في الصيف فقط.



ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن هناك بعض القوافل تذهب إلى "حلايب وشلاتين"، وشمال وجنوب سيناء" ومحافظة مرسى مطروح بصورة مستمرة طوال العام لسد العجز.