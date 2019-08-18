سجل يا تاريخ.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019.. وبرلمانيون: برهنوا للعالم أجمع قدرتهم على الوصول للعالمية.. ومطالب بتنمية جميع الألعاب الرياضية

بعد الفوز على البرتغال.. رياضة النواب تؤكد ضرورة الدعم الكامل لمنتخب كرة اليد للناشئين

برلماني يطالب بإنشاء صالات مغطاة بكل محافظة

برلماني يطالب بتقديم مكافأة مالية لأبطال منتخب كرة اليد بعد فوزه على البرتغال

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزًا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا.وحجز المنتخب المصري مقعده في نهائي كأس العالم لكرة اليد، وينتظر لقاء منتخبي " ألمانيا والدنمارك "، لحسم اللقاء النهائي لمنتخب الناشئين لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.أشاد حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود المنتخب المصري للناشئين مواليد 2000 بتحقيق فوز ساحق على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم في مقدونيا.وأكد "عشماوي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هؤلاء الشباب برهنوا للعالم أجمع أنهم قادرون على الفوز على أي فريق عالمي والوصول إلى كأس العالم بسهولة، مطالبًا بتقديم الدعم اللازم لهذا المنتخب الذي يستحق كل التحية والتقدير، وتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يحقق مزيد من التقدم والنجاح.ووجه عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان التحية للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي دعم بقوة هذه المنتخبات الرياضية لتصبح قادرا على تحقيق الانتصارات العالمية وغيرها.ومن جانبه قال رضا البلتاجي عضو مجلس النواب ورئيس قطاع الناشئين بسموحة، أن فريق المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كشف مساوئ كرة القدم بعد فوزه على منافسه منتخب البرتغال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم.وأضاف "البلتاجي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى الحكومة لبيان خطة الدولة في تطوير منظومة الكرة في مصر والنهوض بها، مشيرًا إلى فوز منتخب الناشئين اليوم يؤكد الجهود الكبيرة التي قدمها كابتن هشام نصر رئيس اتحاد المصري لكرة اليد من تنظيم وعدالة وانضباط نتج عنها هذا الفوز الذي ابهر العالم.وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اذاعة مباريات كأس العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية حتى يستطيع المواطن مشاهدتها بسهوله، كما طالب بإنشاء عشرات الصالات المغطاة في كل محافظة والبحث عن اللاعبين صاحبي المهارات في كرة اليد وتدريبهم ودعمهم بالشكل اللازم.وأشاد عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، أيضا بالمستوى الرائع الذي ظهر به لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين أمام منتخب البرتغال بتغلبه عليه بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا.وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيسي لنجاح المنتخب الوطني لكرة اليد هو بعد الصخب الإعلامي الذي يؤثر على تركيز أي فريق ويقلل من أدائه أثناء المباريات، لافتًا إلى أن هذا الانجاز التاريخي يؤكد أن مصر لديها شباب قادر على التحدي والصمود أمام الصعوبات.وطالب عضو مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة بتسليط الضوء على جميع الالعاب الرياضة والاهتمام بها ودعمها بالشكل اللازم مثل كرة السلة والطائرة وغيرها حتى تكون مصر من الدول المتقدمة رياضيًا بجميع المجالات.