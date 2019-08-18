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رياضة

لرغبته في المشاركة .. بايرن يغرم سانشيز 10 آلاف يورو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:32 ص
ريناتو سانشيز
ريناتو سانشيز
ريهام بكير
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني ، معاقبة لاعبه ريناتو سانشيز، وتغريمه ماليا ، بـ10 الاف يورو ، بعد تصريحاته برغبته في الرحيل عن الفريق .

وكان سانشيز صرح بأنه يرغب في الرحيل عن بايرن، لكن النادي لا يرغب في ذلك، قائلا: "انا اجتهد وأعمل كثيرا ، لكني لم احصل على فرصة مشاركة ، لذلك ارغب في الانتقال لناد اخر لكي أشارك في المباريات".

وتعادل بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني مع هيرتا برلين، بهدفين لكل منهما، في افتتاح دوري الدرجة الأولى الألماني، وشارك سانشيز بديلًا، في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة.

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