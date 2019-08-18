محمد الباز يكشف خطورة السوشيال ميديا واستخدامها من خلال الجماعات الإرهابية

استعرض الإعلامى محمد الباز نماذج من عارضى فيديوهات عبر منصة "يوتيوب"، ومدى خطورتهم على المصريين، قائلًا:" فجأة لقينا بلاعة طالع علينا ناس من اليوتيوب وشغلته أنه يوتيوبر".



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": اتوقف عند 3 نماذج، هم أحمد وزينب، والخليل كوميدى، وأحمد البحيرى الذى يستخدمه الإخوان كأداة لهم".



وأوضح الباز أن أحمد وزينب، فى البداية بدأ كل واحد بعمل قناة بمفرده، وبعد أن تزوجا، تم دمج القناتين فى قناة واحدة عبر يوتيوب، وظهرا فيها وبدأو يعملوا فيديوهات لرضيعتهم وتقريبًا بيعذبوها بتصرفاتهم، وتم تقديم بلاغات للمجلس القومى للطفولة، وبعدها علقوا على ذلك، وكشفوا أنهم بيربحوا 30 ألف دولار شهريًا، من فيديوهاتهم التى تتخطى ملايين المتابعين".



وأضاف الباز :" ايه القيمة اللى بيقدومها أنهم بيعملوا مقالب فى بعض بس، أكيد فى هراء من المتابعين لهم، وهو نصب إلكترونى بحت وسخف وهزل والكارثة أن فيه ملايين بيشفوهم".



وعن الخليل كوميدى قال الباز:" الخلل مش عند الخليل كوميدى وانا مش بهاجمهم أنا برصد ظاهرة كم الفراغ فى المجتمع، وشوية ملايين بيشاهدوهم، وهذا وضع يدعو إلى الرثاء، وفى خلل موجود فى مواقع التواصل الاجتماعى، وهى احد الادوات المدمرة للمصريين فى شغلهم وحياتهم".



كما عرض الباز النموذج الثالث والأخطر، وهو أحمد البحيرى، الذى يتم استخدامه من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وهو شخص مجهول، ويتمتع بثقل ظل، كان بيشيع أنه موجود فى كندا.



واستطرد الباز :" نبدأ نحتقر أحمد البحيرى تمام لما نلاقيه موجود فى تركيا، وهو رجل أجير وخادم للجماعة الإرهابية، وكان عامل حاجة اسمها منتديات هريدي واشتغل مع عمرو خالد، والغريب أننا أمام واحد حرامى، لان هناك أحد المواقع قاموا باتهامه بسرقة المقالات الخاصة بها، وكمان حرامى تشيرتات خاصة التي شيرت اللى بيطلع بيه".



وأردف: "لدينا يوتيوبر بيخربوا اجتماعيًا وهناك يوتيوبر مأجر نفسه للجماعة الارهابية ".