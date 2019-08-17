اهم الاخبار اليوم | تركيا تغرق ومميش ديليسبس العصر.. الاهلي محتاس والفيل الازرق في قمة السينما

نشر موقع صدي البلد علي مدار الساعات الماضية عدة أخبار مهمة علي رأسها غرق تركيا بالسيول ومهاب مميش يتولي منصب مستشار الرئيس السيسي بعد جهوده في قناة السويس وأيضا الاهلي محتاس بعد خسارة الكاس وأخيرا فيلم الفيل الازرق 2 يقترب من صدارة السينما المصرية.. فإلي الأخبار.شهد افتتاح المهرجان القومى للمسرح أول ظهور للفنانة سمية الألفي وذلك بعد وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوى حيث كرم المهرجان الراحل في الافتتاح.وظهرت سمية الألفي فى الصور مرتدية نظارة سوداء وفستانا اسود.وتوافد عدد من نجوم الفن الى حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح وحضر من نجوم الفن الفنانة سوسن بدر ومحمود حميدة، و شادي الدالي ، ومنال سلامة ، ومحسن منصور ،والكاتبة فاطمة ناعوت ، وأحمد شاكر عبد اللطيف ، ورامي غيط.أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه طالب بانضمام بعض اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق من أجل تدعيم القدرات الفنية ولكنه لم يحدث.وتابع مارتن لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة قائلا: "لما واحد بيكسب بيكون كله كويس ولما واحد يخسر يكون مفيش انسجام، الكرة معروفة".وأوضح: أن العامل المادي هو المتحكم في الحصول على اللاعبين، مشيرا إلى عدم توافر العامل المادي يعطل توافر اللاعبين في بعض المراكز خاصة مركز الهجوم.أطاح فريق بيراميدز منافسه الأهلي من كاس مصر بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر.حققت الأفلام الجماعية التي تعرض حاليا بدور السينما في موسم عيد الأضحى أرقاما قياسية بإيراداتها في وقت قصير لم تشهدها دور العرض السينمائي خلال الفترات الماضية، حيث تصدر فيلم "الفيل الأزرق 2" قائمة الأعلى في مجموع الإيرادات ويلاحقه فيلما "ولاد رزق 2" و"خيال مآتة"، برغم الفروق الكبيرة في توقيت بداية عرض هذه الأفلام في دور السينما.وزادت حدة المنافسة بين الأفلام بسبب الإقبال الكبير بعد حالة الإبداع التي تشهدها صناعة السينما من تصوير وقصة وبطولة جماعية مما عزز من قيمة هذه الأفلام لدى الجمهور ولا سيما الشباب المتشوق لأعمال فنية جديدة تستخدم تقنيات تصوير ومؤثرات متطورة.على قدم وساق يسير العمل داخل مشروع تطوير محور المحمودية لإنشاء شريان مروري وخدمي جديد بالإسكندرية لحل مشكلة الزحام بها، إلا أن المشروع واجه عددا من العوائق التي أجلت الانتهاء من تنفيذه وعلى رأسها وجود ضريح ووكالة الخضار والفاكهة الرئيسية في طريق سير المشروع، قبل أن يأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلهما فورا واستكمال المشروع.وقال الرئيس خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب السبت، إن أحد المساجد في مدينة الإسكندرية يعوق مشروع محور المحمودية والكوبري المزمع إنشاؤه في المنطقة، موجهًا الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء الأمر.وتابع: "والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل".على مدار التاريخ المصري كانت القوات المسلحة مصنعا للرجال، في الحرب أبطال وفي السلم بناة للوطن، فلم يعهد عن أبناء المؤسسة العسكرية غير الحزم والجد، والذين من بينهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والذي صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أحد هؤلاء الأبطال.الفريق مهاب مميش أو كما لقب «مهندس قناة السويس»، أحد الأسماء التي سجلها التاريخ لما قدمته من أعمال في خدمة الوطن، خلال سنوات عمله كقائد للقوات البحرية، أو رئيسا لهيئة قناة السويس، والتي شهدت خلال فترة رئاسته لهيئة القناة وضع خطة وتنفيذ أعمال حفر قناة السويس الجديدة.نانة مثيرة للجدل اختفاؤها وظهورها كان سببا رئيسيا فى كشف الكثير من الكواليس حول اعتزالها الفني إنها الفنانة جيهان نصر التي اعتزلت الفن لكنها تظهر على استحياء فى بعض المناسبات وكان آخرها أثناء تواجدها مع عائلتها فى العرض المسرحى "الملك لير" والذى يقدمه الفنان يحيى الفخرانى والفنانة هبة مجدى.ظهور جيهان نصر مرة أخرى بالحجاب اعاد للاذهان كثيرا من التفاصيل الخاصة بحياتها الفنية والشخصية وتحديدا أسباب اعتزالها الفن بعد زواجها من رجل الاعمال والشاعر السعودي سعود الشربتلي وربما كان الظهور الأخير لها مع النجم يونس شلبي قبل وفاته، حيث تكفلت جيهان بمعالجته على نفقتها الخاصة.ذكرت قناة "العربية" أن عاصفة ممطرة قوية ضربت مدينة إسطنبول التركية، وأودت بحياة أحد المشردين وتسببت بإغراق أجزاء من البازار الكبير الشهير بمياه السيول.عثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق بمياه السيول. وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة.أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر في الأحوال الجوية السيئة.