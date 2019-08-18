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رياضة

عمر جابر عقب هزيمة الاهلى: نأمل في تحقيق جميع الألقاب هذا الموسم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:28 ص
عمر جابر
عمر جابر
حسام الحارتي
قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن تحقيق الفوز على النادى الاهلى يساهم كثيرا في استكمال تحقيق لقب كأس مصر.

وأضاف خلال لقائه بفضائية" أون سبورت "، أن بطولة الدوري موسم "2018-2019"، كانت الأقرب إلى نادي بيراميدز معلقا :" اللاعبين هما اللي ضيعوا الدوري "، موضحا أن الموسم الحالي سيكون الاقرب لنادي بيراميدز.

وتابع :" نأمل في تحقيق جميع البطولات هذا الموسم".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".

أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

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