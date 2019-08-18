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تعليم

اليوم.. فتح باب التحويل بين كليات وأقسام جامعة الأزهر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:03 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
تفتح جامعة الأزهر، باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر والكليات المختلفة والشعب والأقسام المختلفة بداية من اليوم الأحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ وحتى الخميس ١٩/٩/٢٠١٩، مشيرة، إلى أنه لن يلتفت لأي طلب تحويل بعد هذه المدة المقررة.

وقالت جامعة الأزهر إنه يحظر التحويل لكل من:

1- الطلاب الحاصلون على شهادة تخصص القراءة بكلية القرآن بطنطا.

2- الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة المقيدات بشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة وأسوان ومدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه لا يجوز التحويل ونقل القيد للحاصلين على المؤهل الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب التى يرغبون في التحويل إليها، حيث لا يوجد حد أدنى لهذه الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أنه لا يجوز التحويل أو نقل القيد إلى الكليات أو الشعب أو المعاهد التى تعقد لها اختبارات قبول من أى نوع وهي "كلية الدعوة، كليات التربية، كلية التربية الرياضية، شعبة التربية بكليات الدراسات الإنسانية، رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية، بالقاهرة معهد التمريض، كلية التمريض للبنات".

وأضافت جامعة الأزهر في بيانها أنه لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج، ولا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل أو نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كان الأسباب.

ولفتت جامعة الأزهر إلى أن التحويل ونقل القيد بين الكليات والشعب مسموح به مرة واحدة خلال العام الجامعي الواحد، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء المواعيد، كما لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي، حيث إن ذلك تم بناءً على رغبته ويستثنى من ذلك الذي يتم نقله لشعبة أو لكلية ليس لها نظير في منطقته الجغرافية التابع لها.

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