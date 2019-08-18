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رياضة

لاعب بيراميدز عن هزيمة الأهلي: كنا عارفين نقاط القوة والضعف ولعبنا عليهم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:35 ص
نبيل دونجا
نبيل دونجا
حسام الحارتي
قال نبيل دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن لاعبي بيراميدز كانوا على وعي تام بنقاط القوة والضعف عند النادي الاهلى.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "أون سبورت": "كنا عارفين نقاط القوة والضعف عند النادي الاهلى ولعبنا عليهم وكسبنا الماتش"، موضحا أن لاعبي بيراميدز كانوا على أتم الاستعداد من أجل إحراز المزيد من الأهداف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".

أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

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