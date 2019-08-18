ميرفت عسكر تترأس وفد جامعة الزقازيق في احتفالية عيد العلم

تشارك الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق علي رأس عدد من أساتذة الجامعة الحاصلين علي جوائز الدولة في احتفالية عيد العلم التي تقام بمركز المنارة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية اليوم الأحد 18 أغسطس ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية.



ويكرم الرئيس العديد من أبرز علماء مصر بجامعاتها ومراكزها البحثية الذين ساهموا بأبحاثهم في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية في مصر وحصلوا علي جوائز الدولة المختلفة .



وقالت الدكتورة ميرفت عسكر أن التكريم يشمل عدد من أساتذة جامعة الزقازيق منهم : الدكتورة وفاء عبد الحميد علوان القائم بأعمال عميد كلية الثورة السمكية الحاصلة علي جائزة المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية ، وعدد من الحاصلين علي جوائز الدولة التشجيعية وهم الدكتورة رشا محمد رضا و الدكتورة ياسر سعد الدين، والدكتورة محمد عبدالفتاح نصر ، والدكتور وجيه صبحى عبدالرحيم عبدالله ، بكلية الطب البيطري ، والدكتور محمود محمد إبراهيم ،و الدكتور محمد عزت محمد عبد الحق بكلية الزراعة ، والدكتور أشرف صبري عبد الفتاح بكلية العلوم ، والدكتور محمد عبدالله محمود الطحاوي بكلية الطب البشري .



وأضافت ميرفت عسكر أن تكريم هذا العدد من الأساتذة والباحثين من رئيس الجمهورية يعد وساما وتقديرا لكل الباحثين والعلماء لما قدموه من أبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر .



وناشدت المكرمين بضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد وذلك لإثراء البحث العلمي وفقا لاستراتيجية التطوير التي تتبناها جامعة الزقازيق لرفع اسمها عاليا محليا وإقليميا ودوليا .