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ديني

هل يجوز الدخول على شبكات الـ واي فاي غير المشفرة.. الإفتاء تجيب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:43 ص
واى فاى
واى فاى
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الافتاء، حول الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، وقال السائل هل يجوز "استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها.

أجابت الدار، أنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.

من ناحية أخرى، ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "مسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلُّون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتَمَّ بالمسبوق منهم صحيحة.

أجاب جمعة في فتوى له ، أن الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته؛ لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، فإن دعت الحاجة إلى تقدُّم المأموم على الإمام فلا حرج على المأموم في ذلك؛ عملًا بقول المالكية في هذه المسألة، بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة.

وأضاف أن المسبوق هو من أدرك شيئًا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز الائتمام به بعد تسليم الإمام.

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