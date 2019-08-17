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أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيات مسلحة بمدينة مرزق

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
أ ش أ
وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات مسلحة بمدينة مرزق جنوب البلاد.

ذكرت ذلك قناة الحدث العربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وتمكنت قوات الجيش الليبي في وقت سابق من إحكام سيطرتها وتأمينها لمدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها الأحد الماضي: "إن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تقوم بتأمين مدينة مرزق".

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