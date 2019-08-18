نشرة اخبار البرلمان.. بعد إحالة 3 فنانين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر.. تعرف على العقوبة.. وآخر موعد لقبول التصالح في مخالفات البناء

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 17 أغسطس.
سارعوا للتقديم.. البرلمان يكشف آخر موعد لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء
حالتان ترجعك.. برلماني يزف بشرى بشأن المحذوفين من بطاقات التموين
رسوم 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات.. اعرف شروط ترخيص شركة نقل على غرار اوبر وكريم
بعد إحالة 3 فنانين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر.. تعرف على العقوبة
فرج عامر: مشروع الصوب الزراعية يسد احتياجات 20 مليون مصري
مصادرة المبانى المخالفة.. مقترح برلمانى لتغليظ العقوبات فى قانون البناء الموحد
تعليم البرلمان: نتمنى أن تصبح جامعاتنا ضمن الـ10 الأفضل على مستوى العالم
محلية النواب: توجيهات السيسي بتطوير محور أم زغيو بالإسكندرية يدعم خطط التنمية
برلماني يطالب بتقديم مكافأة مالية لأبطال منتخب كرة اليد بعد فوزه على البرتغال
بعد الفوز على البرتغال .. برلماني يطالب بدعم منتخب كرة اليد للناشئين
برلماني يطالب بالسجن المشدد 10 سنوات لمنتحل صفة مأذون
سارعوا للتقديم.. البرلمان يكشف آخر موعد لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء
حالتان ترجعك.. برلماني يزف بشرى بشأن المحذوفين من بطاقات التموين
رسوم 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات.. اعرف شروط ترخيص شركة نقل على غرار اوبر وكريم
بعد إحالة 3 فنانين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر.. تعرف على العقوبة
فرج عامر: مشروع الصوب الزراعية يسد احتياجات 20 مليون مصري
مصادرة المبانى المخالفة.. مقترح برلمانى لتغليظ العقوبات فى قانون البناء الموحد
تعليم البرلمان: نتمنى أن تصبح جامعاتنا ضمن الـ10 الأفضل على مستوى العالم
محلية النواب: توجيهات السيسي بتطوير محور أم زغيو بالإسكندرية يدعم خطط التنمية
برلماني يطالب بتقديم مكافأة مالية لأبطال منتخب كرة اليد بعد فوزه على البرتغال
بعد الفوز على البرتغال .. برلماني يطالب بدعم منتخب كرة اليد للناشئين
برلماني يطالب بالسجن المشدد 10 سنوات لمنتحل صفة مأذون