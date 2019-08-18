تكرم المبدعين المسرحيين.. انطلاق الدورة 12 من مهرجان المسرح القومى

أطلقت وزيرة الثقافة من مسرح الاوبرا الكبير إشارة بدء فعاليات الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتى تحمل اسم القدير الراحل كرم مطاوع.



وتم كريم أسماء كوكبة من النجوم تقديرا لعطائهم الغير محدود وهم محسنة توفيق وتسلمه نجلها وائل خليل ، محمود الجندى وتسلمته ابنته مريم ، محمد نجم وتسلمه ابن عمه ايمن نجيب نجم ، فؤاد السيد المدير المالي والإداري للمسرح القومي وتسلمته نجلته اكرام ، فاروق الفيشاوى وتسلمها نجله عمر.



كما تم تكريم الكاتب يسرى الجندى وتسلمها عنه الكاتب الصحفى يسرى حسان ، مدير الادارة المسرحية عاصم البدوى ، الكاتب والمؤلف السيد حافظ ، مهندس الديكور والتشكيلى الدكتور عبد ربه حسن عبد ربه ،النجم لطفى لبيب ، النجمة هالة فاخر ، المخرج الكبير محسن حلمى ، النجم على الحجار ، النجمة سوسن بدر والقدير توفيق عبد الحميد .



كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة النقد المسرحي، والتي من خلالها يمنح المهرجان جائزتين، الأولى جائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، والثانية جائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي، ومن شروطها ألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقات من قبل وأن يكون المقال النقدي (التطبيقي) قد تم نشره في أي صحيفة ورقية أو إلكترونية خلال الفترة من ١٦ مايو ٢٠١٨ الى ١٤ يونيو ٢٠١٩.



وكذلك فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحي، تمنح المسابقة جائزة لينين الرملي لأفضل نص مسرحي كتب خصيصا للمسرح ، والنصوص التي يحق لها المشاركة في هذه المسابقة هي نصوص كتبت خصيصا للمسرح ولم يسبق لها الحصول على أية جوائز في أي مسابقات أخرى ، وتصل القيمة المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشرة الى 573 ألف جنيه مصرى ، كما يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصرى فى 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية.