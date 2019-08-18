أخبار التوك شو .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الأهلي من كأس مصر.. عودة معهد الأورام للعمل بعد الانتهاء من ترميمه

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
الزملكاوية فرحانين وأنا تعبان .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الأهلي من كأس مصر
علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الخسارة من نادي بيراميدز، قائلا:" كفاية كده أنا تعبان".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" اناشد محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي باتخاذ قرار برحيل لاسارتي، ولازم نشوف مدرب يليق بينا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" إحنا بره الكاس ومش مكتوبالنا، وده أمر صعب علينا وعلى جمهورنا، والزملكاوية فرحانين ولو أنا بلعب مش هيعملوا فيا كده، عيب ده يحصل في جمهور الأهلي وفيا أنا شخصيا، وإحنا هنلاقيها منكوا ولا من المنتخب".
يوم حصاد الجثث فى إسطنبول..كارثة فى تركيا تزهق أرواح المئات
عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو عن عاصفة قوية محملة بالمطر بمدينة اسطنبول أودت بأحد المشردين وتسببت بإغراق أجزاء من البازار الكبير الشهير بمياه السيول.
وعثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة ، كما أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر في الأحوال الجوية السيئة.
واجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار التي استمرت قرابة الساعتين البازار التاريخي أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم فيما سارع أصحاب المتاجر إلى إفراغ المياه من الممرات
أحمد موسى يكشف سر سؤال السيسي لـ رئيس الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مجموعة من الرسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورسائل عن استقرار الدولة والحكومة خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سؤال الرئيس السيسي إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه دليل على تواجد انضباط والتزام وحفاظ على المال والتأكيد على أنه لا يأخذ أحد اموالا لا تخصه"
شاهد..عودة معهد الأورام للعمل بعد الانتهاء من ترميمه
قام برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" بعمل جولة داخل معهد الأورام بعد الإنتهاء من ترميمه بعد الحادث الإرهابى الخسيس.
اتحاد كرة اليد: نتلقى دعما كبيرا من الدولة .. وسنعود بكأس العالم
ال هشام نصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن فريق الناشئين فاق كل التوقعات التي طمحوا إليها خلال الفترة الماضية، حيث حققوا الكثير من النتائج والبطولات المهمة.
ونوه، "نصر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن تلك البطولات كانت حصاد تعب ومجهود كبير من اللاعبين والمدربين معا.
وأضاف، أن هناك دعما كبيرا من الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة لفريق كرة اليد المصري.
بعد تكليف السيسي.. أول تعليق من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديد
ال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع تنمية قناة السويس ذو عائد كبير على الشعب المصري.
وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه ليس جديدا على المشروع، لافتا إلى أنه شارك في الدراسة الأساسية للمشروع عام 2015.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المشروع له مستقبل وعائد كبير على مصر.
الأوقاف تكشف سبب إطلاق قوافل دعوية إلى الساحل الشمالى
حدث الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن أسباب إطلاق الوزارة قافلة دعوية لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين.
وأوضح طايع خلال تصريحات تلفزيونية، أن القوافل الهدف منها تغطية عجز الأئمة في المناطق الحدودية، وليس لها علاقة بالمصايف أو المنتجعات والشواطئ، مشيرا إلى أن هناك احتياج فعلي لمثل هذه القوافل، حيث يتم تسييرها طوال العام وليس في الصيف فقط.
الزملكاوية فرحانين وأنا تعبان .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الأهلي من كأس مصر
علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الخسارة من نادي بيراميدز، قائلا:" كفاية كده أنا تعبان".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" اناشد محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي باتخاذ قرار برحيل لاسارتي، ولازم نشوف مدرب يليق بينا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" إحنا بره الكاس ومش مكتوبالنا، وده أمر صعب علينا وعلى جمهورنا، والزملكاوية فرحانين ولو أنا بلعب مش هيعملوا فيا كده، عيب ده يحصل في جمهور الأهلي وفيا أنا شخصيا، وإحنا هنلاقيها منكوا ولا من المنتخب".
يوم حصاد الجثث فى إسطنبول..كارثة فى تركيا تزهق أرواح المئات
عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو عن عاصفة قوية محملة بالمطر بمدينة اسطنبول أودت بأحد المشردين وتسببت بإغراق أجزاء من البازار الكبير الشهير بمياه السيول.
وعثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة ، كما أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر في الأحوال الجوية السيئة.
واجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار التي استمرت قرابة الساعتين البازار التاريخي أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم فيما سارع أصحاب المتاجر إلى إفراغ المياه من الممرات
أحمد موسى يكشف سر سؤال السيسي لـ رئيس الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مجموعة من الرسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورسائل عن استقرار الدولة والحكومة خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سؤال الرئيس السيسي إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه دليل على تواجد انضباط والتزام وحفاظ على المال والتأكيد على أنه لا يأخذ أحد اموالا لا تخصه"
شاهد..عودة معهد الأورام للعمل بعد الانتهاء من ترميمه
قام برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" بعمل جولة داخل معهد الأورام بعد الإنتهاء من ترميمه بعد الحادث الإرهابى الخسيس.
اتحاد كرة اليد: نتلقى دعما كبيرا من الدولة .. وسنعود بكأس العالم
ال هشام نصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن فريق الناشئين فاق كل التوقعات التي طمحوا إليها خلال الفترة الماضية، حيث حققوا الكثير من النتائج والبطولات المهمة.
ونوه، "نصر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن تلك البطولات كانت حصاد تعب ومجهود كبير من اللاعبين والمدربين معا.
وأضاف، أن هناك دعما كبيرا من الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة لفريق كرة اليد المصري.
بعد تكليف السيسي.. أول تعليق من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديد
ال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع تنمية قناة السويس ذو عائد كبير على الشعب المصري.
وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه ليس جديدا على المشروع، لافتا إلى أنه شارك في الدراسة الأساسية للمشروع عام 2015.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المشروع له مستقبل وعائد كبير على مصر.
الأوقاف تكشف سبب إطلاق قوافل دعوية إلى الساحل الشمالى
حدث الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن أسباب إطلاق الوزارة قافلة دعوية لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين.
وأوضح طايع خلال تصريحات تلفزيونية، أن القوافل الهدف منها تغطية عجز الأئمة في المناطق الحدودية، وليس لها علاقة بالمصايف أو المنتجعات والشواطئ، مشيرا إلى أن هناك احتياج فعلي لمثل هذه القوافل، حيث يتم تسييرها طوال العام وليس في الصيف فقط.