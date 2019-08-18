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رياضة

لازم يمشى.. هجوم نارى من جماهير الاهلي على لاسارتي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:06 ص
لاسارتي
لاسارتي
مصطفى كرم
طالبت جماهير النادي الاهلي برحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي بعد الاداء السيئ الذي قدمه الفريق امام بيراميدز واقصاء الاهلي من دور الــ 16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لا شيء. 

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #لاسارتي _برا_الاهلي وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مدرب فاشل مش عارفة ليه الخطيب متمسك بيه ولاعب متعته إنه يضيع فرص حرقتوا دمنا ربنا يحرق دمكم
كفايه لازرت كفايه ازارو كفايه اجاى ورمضان تعبان وحسين نايم والدفاع فى خطر إرحمونا بقا

‎#لاسارتي_برا_الاهلي 

‏الفوز ببطولة واحدة ف الموسم خسارة للاهلي مش مكسب افيقوا قبل فوات الاوان وبالمنظر دا بلاش نتعشم ونطمع اننا ناخد افريقيا 😠😠😠😠😠😔😔😔😔‎#لاسارتي_برا_الاهلي.

‏لازم يمشي لاسارتى ده ميييييييح لا فنيات ولا خطة ولا تغيرات ده كارثة بكل المقاييس

عيد حساباتك واللي عايز لاسارتي يتفضل بألف سلامه معاه الأهلي فوق الجميع يا كابتن خطيب

‎#لاسارتي_برا_الاهلي.

‏مدرب فاشل ومفيش اي تكتيك او لمسة او بصمة مع الفريق لو مدرب مصري هيعمل شعل احسن منه 🙄🙄
‎#لاسارتي_برا_الاهلي

‏ما هو لما لجنة التخطيط تقولك انهم مش مقتنعين بلاسارتي وانه معندوش فكر ولا اي حاجة يبقى كان لازم تسمع كلامهم كفاية عك بقى وياخد فى ايده ازارو عندك صلاح محسن سبت واحد زي ريان فى الاعارة تاني ليه ‎#لاسارتي_برا_الاهلي

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