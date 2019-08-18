سيارتك جامعتك مدينتك.. مبادرة جديدة لطلاب جامعة القناة

أطلق طلاب جامعة قناة السويس مبادرة جديدة تحت عنوان "حافظ عليها" سيارتك -جامعتك – مدينتك تحت إشراف الدكتور محمد غنيم المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.
قال الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة إن المبادرة تأتي ضمن أنشطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأضاف ان المبادرة تهدف الي توعية قائدى وسائقي السيارات بأهمية الحفاظ علي نظافة وجمال الجامعة ومدينة الإسماعيلية.
وتابع رئيس الجامعة انه سيقوم الطلاب المتطوعين بتوزيع اكياس علي قائدى و سائقي السيارات داخل الجامعه بالاضافه الى العديد من الميادين واشارات المرور داخل مدينة الإسماعيلية من اجل تجميع الأوراق والقمامة الناتجة من الاستخدام الشخصي داخل السيارة وتجميعها في الكيس وإلقائها في الأماكن المخصصة.