سيارتك جامعتك مدينتك.. مبادرة جديدة لطلاب جامعة القناة

أطلق طلاب جامعة قناة السويس مبادرة جديدة تحت عنوان "حافظ عليها" سيارتك -جامعتك – مدينتك تحت إشراف الدكتور محمد غنيم المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.





قال الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة إن المبادرة تأتي ضمن أنشطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأضاف ان المبادرة تهدف الي توعية قائدى وسائقي السيارات بأهمية الحفاظ علي نظافة وجمال الجامعة ومدينة الإسماعيلية.



