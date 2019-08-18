فتح باب الحجز لدورات اللغة الصينية بكونفشيوس جامعة عين شمس.. اليوم

صرحت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس، بأنه من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد، فتح باب التقدم لحجز دورات اللغة الصينية.





وقالت إسراء عبد السيد، في بيان رسمي لها، إن هذه الدورات من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 8 سبتمبر وحتي 23 نوفمبر 2019.





وأوضحت إسراء أن جميع دورات تعلم اللغة الصينية متاحة بكافة مستوياتها من المستوى الأول وحتى المستوى الأخير، فضلا عن كورسات اختبار الـ HSK من المستوى الأول حتى المستوى السادس.



