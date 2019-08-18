فتح باب الحجز لدورات اللغة الصينية بكونفشيوس جامعة عين شمس.. اليوم

صرحت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس، بأنه من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد، فتح باب التقدم لحجز دورات اللغة الصينية.
وقالت إسراء عبد السيد، في بيان رسمي لها، إن هذه الدورات من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 8 سبتمبر وحتي 23 نوفمبر 2019.
وأوضحت إسراء أن جميع دورات تعلم اللغة الصينية متاحة بكافة مستوياتها من المستوى الأول وحتى المستوى الأخير، فضلا عن كورسات اختبار الـ HSK من المستوى الأول حتى المستوى السادس.
يذكر أن الجامعة خصصت مساحة 3200 متر مربع لتكون مقرا له، ونواة لنشر اللغة الصينية، ضمن الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس قسم اللغة الصينية،وتخريج آلاف الطلاب بمستوى راق ومميز بشهادة القيادات الثقافية الصينية ، لإقامة المباني الخاصة بالمعهد و مقرها الحرم الثاني للجامعة ، حيث وضع حجر الأساس بعد مرور أقل من 6 أشهر على افتتاح مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس،وهو ما يعكس ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز والنجاح الغير مسبوق الذي حققه المركز في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة و الثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.