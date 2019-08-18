ماليا وعاطفيا وصحيا ...توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18 /8 /2019

تعرف على حظك اليوم الاحد 18-8-2019, مع ماغي فرح خبيرة الابراج من خلال القرائات العلمية والفلكية توقعات اليوم الاحد 18 اغسطس 2019 ، نتعرف معا علي ماتحملة الأبراج من أسرار لكل برج اليوم 18 اب 2019.



وسنحاول كشف النقاب عما تحملة الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 18 اب 2019 ؟وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



إليك توقعات الأبراج اليوم الاحد 2-8-2019 ونتمنى ان يكون اليوم جميلا وافضل من كل يوم



حظك اليوم برج الجوزاء



مهنيًا: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.

عاطفيًا: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك.

صحيًا: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالًا من الفرح والسعادة تترك ارتياحًا لديك.



حظك اليوم برج السرطان



مهنيًا: تتخلص من العواقب والتحديات غير المتوقعة، ويحاول أحد الزملاء استفزاز لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية فتخيّب له مسعاه.

عاطفيًا: لا تقدم على اتخاذ قراراتك في الشأن العاطفي قبل دراستها من مختلف جوانبها، ومعرفة ما تتركه من انعاكاسات.

صحيًا: تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة بغية تحسين وضع عمودك الفقري.



حظك اليوم برج الاسد



مهنيًا: تنشط كثيرًا على الصعيد المهني هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا افتقدته منذ مدة، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: بدأت تدرك أهمية الانتباه إلى نوعية أكلك، وهذا ما انعكس إيجابًا على صحتك.



حظك اليوم العذراء

مهنيًا: تعيش هذا اليوم حالًا من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.

عاطفيًا: الفوارق بينك وبين الشريك تزداد اتساعًا، وهذا بات يحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة.

صحيًا: لا تقلق على صحة الشريك، فهو بخير، بل انتبه إلى صحتك جيدًا.



حظك اليوم برج الميزان



مهنيًا: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جدًا من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالًا كبيرة.

عاطفيًا: تجتمع بالشريك لدرس بعض التفاصيل، هذا اليوم ملائم للاهتمام ببعض الشؤون العاطفية.

صحيًا: الراحة مطلوبة بشدة وضرورية هذا اليوم، وخصوصًا بعد الجهد الذي بذلته في الفترة الأخيرة.



حظك اليوم برج العقرب



مهنيًا: تتوضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزملاء الذين يكترثون لأمرك ويحيطونك بمحبتهم وتقديرهم الكبير لك.

عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.

صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا.



حظك اليوم برج القوس



مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن تراجع مادي أو شراكة شخصية، لكن بقدرتك المعهودة أنت قادر على الانطلاق مجددًا.

عاطفيًا: إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك الى الحبيب حتى لو تفاقم الوضع.

صحيًا: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة رياضة المشي من أفضل الرياضات بالنسبة إليك.



حظك اليوم برج الجدي



مهنيًا: تتخلّص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجددًا.

عاطفيًا: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جدًا.

صحيًا: تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.



حظـك اليوم الأحد 18/8/2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. أنت قادر على فعل الكثير

برج الدلو واحد من الأبراج التي تحاول على الدوام أن تكون في حياتها هادئة ، وهو من مواليد الأبراج الهوائية ،حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج الدلو ” صفية العمرى ”



حظـك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى



مواليد برج الدلو من الأبراج التي تحاول أن تنظم حياتها العملية في المرحلة القادمة حتى يكون هناك تجديد وتطوير

الدلو على الصعيد العاطفى

على المستوى العاطفي الدلو من الابراج التى يمكن أن تتنازل عن حب عمرها إذا شعرت بالخيانة أو الأهمام

الدلو على الصعيد الصحى



على مواليد برج الدلو الاهتمام بحياتهم الصحية بشكل أفضل لتجاوز الأزمات التى مرت سابقا

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج الدلو

على مواليد برج الدلو النظر إلى الحياة العملية والعاطفية بصورة جديدة حتى يتلافوا المشاكل التى حدثت سابقا



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت ممن يعشقون أطفالهم فلا تجعلهم يؤثرون عليك في اتخاذ قراراتك



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

صحتك هى الأهم أهتم بها وابتعد عن التدخين



توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة

يتوقع علماء الفلك لأصحاب برج الحمل فترة من الهدوء والاستقرار والمكاسب المادية



حظك اليوم الأحد 18/8/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .. فترة طويلة من السعادة والهدوء

برج الحوت يعشق الخيال يعيش العالم بطريقته الخاصة، لا يحب التعجل في إتخاذ القرارات وخاصة الهامة، تتسم بالتفكير الزائد، عاطفى يحب بكل ما يملك من حواس ورغم ذلك شخص خجول للغاية، يبدأ من 19 فبراير إلى 20 مارس ومن مشاهير برج الحوت الفنانة سهير رمزى.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

مهارتك في الإدارة تظهر اليوم بشكل غير مسبوقة



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

شريك حياتك هو الأوفى والأصدق وستثبت لك الايام ذلك



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

المشى يساعد على النشاط حافظ عليه نص ساعة يوميًا



توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الحوت

يتوقع علماء الفلك لأصحاب برح الحوت تصالح مع النفس وفترة من السعادة والهدوء



حظك اليوم الأحد 18/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تحصل على منصب جديد

يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تحصل على منصب جديد فى عملك وقد تجد صعوبة فى ممارسة العمل، لكن فى النهاية تستطيع إثبات نفسك.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تحتاج لتحديد موقفك من بعض الأمور المختلفة فى علاقتك الحالية، حتى تتخذ قرار الإستمرار أو الإنفصال.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تحتاج لممارسة تمارين رياضية واتباع نظام غذائى لإنقاص وزن الجسم، الذى أكتسبته الفترة الماضية.



توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لك حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك الصحية، نتيجة إلتزامك بالتعليمات.