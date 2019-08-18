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حظـك اليوم الاحد 18 /8 /2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. أنت قادر على فعل الكثير

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
برج الدلو واحد من الأبراج التي تحاول على الدوام أن تكون في حياتها هادئة ، وهو من مواليد الأبراج الهوائية ،حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج الدلو ” صفية العمرى ”

حظـك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

مواليد برج الدلو من الأبراج التي تحاول أن تنظم حياتها العملية في المرحلة القادمة حتى يكون هناك تجديد وتطوير.

الدلو على الصعيد العاطفى
على المستوى العاطفي الدلو من الابراج التى يمكن أن تتنازل عن حب عمرها إذا شعرت بالخيانة أو الاهتمام.

الدلو على الصعيد الصحى

على مواليد برج الدلو الاهتمام بحياتهم الصحية بشكل أفضل لتجاوز الأزمات التى مرت سابقا

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج الدلو 

على مواليد برج الدلو النظر إلى الحياة العملية والعاطفية بصورة جديدة حتى يتلافوا المشاكل التى حدثت سابقا

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