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الأفوكاتو: عدم حضور المحامي مع المتهم في تحقيق النيابة يبطل التحقيق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:04 ص
أيمن عطا الله
أيمن عطا الله
توك شو
قال الدكتور أيمن عطا الله في برنامجه الافوكاتو عبر قناه القاهرة والناس 2، إن المتهمين في القضايا لهم مجموعة من الحقوق في تحقيقات النيابة.

وأكد عطا الله انه من ضمن هذه الحقوق هي دعوة المتهم لمحاميه بالحضور وتمكينه أيضا من الاطلاع على تلك التحقيقات.

وأضاف عطا الله ان المتهم من حقه رفض الإجابة علي اي سؤال الا في حضور المحامي الخاص به مؤكدا أنه في حالة عدم حضور المحامي للتحقيق يكون هذا التحقيق باطل.

وأشار عطا الله إلى أن المتهم لا يثبت إدانته إلا بمثابة التحقيقات والتحريات ويجب يكون متلبسا ولا يمكن التحقيق مع المتهم الا في وجود المحامي الموكل للمتهم وألا يكون هذا التحقيق باطلا للمتهم.

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