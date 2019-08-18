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حظك اليوم الاحد 18 /8 /2019.. برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:02 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتصف برج الجوزاء بعدة صفات مميزة عن باقى الأبراج، فهو شخص متقلب المزاج ومجدد ومحب للمرح، كما يستطيع أن يطور من عمله من وقت لآخر، وبرج الجوزاء يبدأ من 21 مايو إلى 20 يونيو ومن مشاهير برج الجوزاء جيفارا.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى
تشعر بالرغبة فى الإبداع وإنجاز المهام المطلوب منك اليوم، مما يجعلك تحصل على مكافأة مالية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى
تعيش حالة من الرومانسية مع الحبيب، لكن غيرتك الشديدة، قد تفسد علاقتكما.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى
يجب تعليمات الطبيب، ولا تتهاون فى اتباع النصائح حتى تستعيد عافيتك من جديد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لبرج الجوزاء، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك العاطفية، نتيجة تفاهمك مع الحبيب خلال هذه الفترة.

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