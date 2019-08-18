أيمن عطالله: قانون الإيجار القديم يحتاج مشرط جراح

قال الدكتور أيمن عطا الله خلال برنامجه الافوكاتو المذاع علي "قناه القاهرة والناس 2" أن قانون الإيجارات القديم وتعديله مثل كرة النار التي يلقيها كل مجلس تشريعي منتخب للمجلس الذي يليه.



وأضاف عطا الله ان تعديل ذلك القانون يحتاج الي مشرط جراح خبير يستطيع تعديل هذا القانون دون حدوث أي أزمة أو انفجار مجتمعي.



وأكد عطا الله أنه يجب على المجلس التشريعي التأني في تعديل قانون الايجارات لان هذا القانون يعتبر قنبلة موقته .



واضاف حين الاعلان عن حلقة اليوم والتحدث عن قانون الايجار القديم وأصبح الحديث بين مؤيد وضدد وحديث رواد التواصل الاجتماعي وهذا رد الفعل بقول المناقشة عبر شاشة التليفزيون وليس مناقشة بمجلس التشريع بالبرلمان لذلك أنبه لكل مجلس التشريع أن هذا القانون قنبلة مجتمعية .