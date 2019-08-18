ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم الاحد 18 /8/ 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على منصب جديد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى
تحصل على منصب جديد فى عملك وقد تجد صعوبة فى ممارسة العمل، لكن فى النهاية تستطيع إثبات نفسك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى
تحتاج لتحديد موقفك من بعض الأمور المختلفة فى علاقتك الحالية، حتى تتخذ قرار الإستمرار أو الإنفصال.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى
تحتاج لممارسة تمارين رياضية واتباع نظام غذائى لإنقاص وزن الجسم، الذى أكتسبته الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لك حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك الصحية، نتيجة التزامك بالتعليمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الثلاثاء 18/6/2019 برج الأسد على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.. تصاب بالإرهاق بسهولة

حظك اليوم السبت 22/6/2019.. برج الحمل تخلى عن السيطرة

حظك اليوم الأربعاء 26 /6 /2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 14 /7 /2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وضعك النفسي يؤثر على علاقتك العاطفية

نجاح وسعادة وراحة.. حظك اليوم الثلاثاء 16 -7-2019 لـ برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

حظك اليوم الأربعاء 17 /7 /2019.. برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

‏لا داعي للنقاش.. هجوم نارى من رواد السوشيال ميديا على أداء الاهلي امام بيراميدز

بسبب اعتداء مسلح.. السفارة السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

الناس خرجت من هدومها.. تعليق قوي من أحمد موسى على غرق تركيا بـ السيول.. فيديو

لازم يمشى.. هجوم نارى من جماهير الاهلي على لاسارتي

مارتن لاسارتي يحمل الإدارة اسباب التراجع الفني لـ الاهلي

شاهد .. طرد أيمن أشرف فى مباراة الأهلي وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح

بـ الفوطة والبيكينى .. ريم مصطفى في إطلالة مثيرة على الشاطئ .. شاهد