حظك اليوم الاحد 18 /8/ 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على منصب جديد

يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تحصل على منصب جديد فى عملك وقد تجد صعوبة فى ممارسة العمل، لكن فى النهاية تستطيع إثبات نفسك.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تحتاج لتحديد موقفك من بعض الأمور المختلفة فى علاقتك الحالية، حتى تتخذ قرار الإستمرار أو الإنفصال.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تحتاج لممارسة تمارين رياضية واتباع نظام غذائى لإنقاص وزن الجسم، الذى أكتسبته الفترة الماضية.



توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لك حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك الصحية، نتيجة التزامك بالتعليمات.