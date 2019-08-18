امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة.. التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للجان

تتابع الآن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2019، وصول كراسات امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.



ويبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين لينتهي في تمام الحادية عشر صباحا ، ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان اللغة الاجنبية 1334 طالب/ طالبة.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة الذين يخوضوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.



وشددت الوزارة على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.



وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.



وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.