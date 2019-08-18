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أخبار البلد

اخبار السوشيال ميديا.. جيهان نصر تظهر بالحجاب.. واحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته عقب الحكم بحبسه

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:18 ص
جيهان نصر وابناؤها
جيهان نصر وابناؤها مع هبة مجدي
مصطفى كرم
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا . 

بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها.

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها .


بعد الحكم بحبسة احمد الفيشاوي يتغزل بزوجتة.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" برفقة زوجته.



آسر ياسين يروج لمشاركته في الجزء الثالث من ولاد رزق

روج الفنان اسر ياسين لفيلمة الجديد "الشايب ولاد رزق "عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



محمد رمضان يحتفل بتخطي أغانيه 100 مليون مشاهدة.

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغانى نمبر1، مافيا، الملك، اللهو الخفى حاجز الـ100 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


مع كل شيء.. ميرى تغازل زوجها وائل جسار .. شاهد

نشرت اللبنانية ميري جسار، زوجة الفنان وائل جسار، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

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