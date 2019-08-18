حظـك اليوم الاحد 18 /8 /2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ابتعد عن الشك

برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من مواليد الأبراج الترابية ،حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.



حظـك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى.



مواليد برج العقرب من الأبراج لها قوة كبيرة فى مجالها العملى وقادرين على تحفيز زملائهم للوصول إلى أفضل النتائج

العقرب على الصعيد العاطفى.



على المستوى العاطفي العقرب من الابراج التى تدافع عن الحبيب فى جميع الأوقات والمواقف ولكن هذا ليس دليل الحب المطلق.



العقرب على الصعيد الصحى



على مواليد برج العقرب النظر إلى حياتهم الصحية بصورة أكثر عناية والبعد عن التدخين والأكلات الدسمة.



توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج العقرب



على مواليد برج العقرب الحفاظ على اعصابهم التى تحترق من الشك الدائم فى جميع المحيطين.