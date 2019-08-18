مكسب مهم.. أحمد الشناوي يعلق على فوز بيراميدز أمام الاهلى .. شاهد

نشر أحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من مباراة اليوم برفقة لاعبى نادى بيراميدز.وعلق أحمد الشناوى على الصورة : الحمدلله مكسب مهم ، وتفاعل عدد كبير من متابعى احمد الشناوى مع الصورة معلقين :عااااش يا شينو - الف مبروك تستاهلو المكسب - عاااااش - راجل المباراةيذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حقق فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.