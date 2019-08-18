الجيش الليبي يشن غارات جوية على الكلية الحربية بـ مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي استمرار الاشتباكات مع الميليشيات المسلحة المتواجدة بمنطقة مرزق جنوب البلاد، بعد سيطرتها على المدينة.



وأفادت وسائل إعلام عربية، استمرار الغارات الجوية التي يشنها الجيش الوطني الليبي على الكلية الحربية في مدينة مصراته.



يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي، والمليشيات المسلحة المتواجده في مصراته وطرابلس.



وكان مطار معيتيقة الدولي الليبي أغلق أبوابه عدة مرات بسبب تعرضه للقصف الصاروخي ضمن الاشتباكات.