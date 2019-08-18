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نصائح للمساعدة على التخلص من السليوليت.. أبرزها ممارسة الرياضة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:51 ص
السيلوليت
السيلوليت
رنا عصمت
السيلوليت مشكلة تعاني منها الكثير من النساء نتيجة عادات غذائية خاطئة وقلة الحركة، إليك هذه النصائح للقضاء على السليوليت وستلاحظين الفرق بنفسك، قدمها الدكتور خالد يوسف خبير التغذية.

1- ممارسة الرياضة بانتظام :
من الجيد ممارسة الرياضة بصفة منتظمة ومستمرة.. والمشي لمسافات طويلة لمدة 45 دقيقة على الأقل يوميا كما يمكنك القيام بتدليك المناطق المتضررة من السيلوليت لتنشيط الدورة الدموية في الجسم. 

2- نظام غذائى صحى :
السيلوليت لا يؤثر على النساء اللاتي تعاني من الوزن الزائد فقط بل حتى اللاتي تتمتعن بجسم الرشيق لذلك يجب ان تقومي بتبني نظام غذائي متوازن مع تجنب الوجبات الخفيفة و التاكد من اكل البروتينات (مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، وفول الصويا، العدس …). ونضع في اعتبارنا أن الصوم يعتبر من الحلول الاكثر فعالية الا ان الوجبات الغير منتظمة تعزز تشكيل السيلوليت.

3- شرب الكثير من الماء و كذلك شرب الشاى الأخضر :
لابد من الحصول على قسط وافر من الماء بما لا يقل عن 3 لتر فى اليوم حتى يسهل على الجسم التخلص من الأملاح و السموم و الدهون عدم تخزينها تحت طبقة الجلد ، ومن العوامل المساعدة أيضا لمكافحة السيلوليت عليك شرب الشاي الاخضر لانه غني بالمواد المضادة للاكسدة و يساعد على حرق الدهون و من المفضل شربه بعد الظهر لانه قد يكون مزعج قبل النوم .

4- تناول الكثير من الخضروات والفواكه الظازجه :
كثرة تناول الخضروات والفواكه الطازجه الغير مطهوة يقلل من السليوليت بشكل ملحوظ

5- الإبتعاد عن تناول الكثير من ملح الطعام و المواد الحافظة :
التى تؤدى إلى إحتباس الماء تحت طبقة الجلد مسببة الإلتهاب الخلوى المسمى بالسليوليت.

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